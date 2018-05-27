Кто возглавил Федерацию настольного тенниса Узбекистана

На днях также был избран президент Федерации легкой атлетики Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Саида Махмудова возглавила Федерацию настольного тенниса Узбекистана, передает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

AP Photo / David Goldman Узбекские теннисисты вышли на первое место в международном турнире

На этой должности она сменила Искандера Джураева.

Ранее Махмудова работала генеральным секретарем федерации. За время своей спортивной карьеры становилась чемпионкой мира среди молодежи, а также была тренером сборной Узбекистана по настольному теннису.

На днях также был избран президент Федерации легкой атлетики Узбекистана. Им стал таджикистанец, двукратный чемпион мира Андрей Абдувалиев.