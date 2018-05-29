Узбекистанка взяла золото на IV Всемирных играх в Казани

Ребята вернулись с победами: главными достижениями стали золотая медаль Умиды Омоновой в турнире по шахматам среди девушек и кубок за второе место по шахматам в командном зачете среди юношей. Спортсмены при поддержке РЦНК в Ташкенте участвовали в трех дисциплинах — в плавании, шахматах и художественной гимнастике. Участниками игр стали около 650 детей из более чем 60 стран Европы, Азии и Америки.
Почетные грамоты также получили вице-президент Федерации шахмат Узбекистана Баходир Умурзаков и исполнительный директор Федерации шахмат Узбекистана Аббос Хайдаров за многолетнее плодотворное сотрудничество, подготовку спортсменов-шахматистов и высокие результаты на IV Всемирных играх юных спортсменов, передает пресс-служба Россотрудничества.
В странах Центральной Азии, например, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, право выхода на пенсию по возрасту для мужчин установлено в 63 года, а для женщин — в 58 лет. В Туркменистане пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.