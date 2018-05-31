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Боксерские перчатки

Узбекский боксер Панаев уступил россиянину на Кубке Губернатора в Петербурге

© pixabay
Спорт
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Напомним, ранее на вечере профессионального бокса в Ташкенте все узбекские боксеры победили соперников с явным преимуществом.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Российский боксер Алексей Мазур победил представителя Узбекистана Руслана Панаева на Кубка Губернатора в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Азиз Абдугафуров после боя с Дмитрием Чудиновым
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В перчатку лицом не ударили: чем закончился вечер бокса в Ташкенте
Мазур одержал победу нокаутом в бою в весовой категории до 63,5 кг.

"Не ожидал увидеть такого большого количества узбекских болельщиков. С каждым днем их все больше и больше. Я знал, что и питерских болельщиков будет не меньше. Так и получилось. А когда на ринг выходишь, вообще всего этого не слышишь. Я не знал соперника, в первом раунде тренер сказал прочувствовать соперника, а во втором уже боксировать. Так и получилось. Хотелось завершить бой нокаутом, очень приятно, что получилось это сделать", — добавил он.

Напомним, ранее на вечере профессионального бокса в Ташкенте все узбекские боксеры победили соперников с явным преимуществом. В главном поединке Азизбек Абдугафуров завоевал серебряный пояс WBC.

Теги:
Бокс, Санкт-Петербург



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