Узбекский боксер Панаев уступил россиянину на Кубке Губернатора в Петербурге

Напомним, ранее на вечере профессионального бокса в Ташкенте все узбекские боксеры победили соперников с явным преимуществом.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Российский боксер Алексей Мазур победил представителя Узбекистана Руслана Панаева на Кубка Губернатора в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

Мазур одержал победу нокаутом в бою в весовой категории до 63,5 кг.

"Не ожидал увидеть такого большого количества узбекских болельщиков. С каждым днем их все больше и больше. Я знал, что и питерских болельщиков будет не меньше. Так и получилось. А когда на ринг выходишь, вообще всего этого не слышишь. Я не знал соперника, в первом раунде тренер сказал прочувствовать соперника, а во втором уже боксировать. Так и получилось. Хотелось завершить бой нокаутом, очень приятно, что получилось это сделать", — добавил он.

Напомним, ранее на вечере профессионального бокса в Ташкенте все узбекские боксеры победили соперников с явным преимуществом. В главном поединке Азизбек Абдугафуров завоевал серебряный пояс WBC.