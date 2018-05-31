Боксер Москвичёв победил Абдуллаева на Кубке губернатора в Санкт-Петербурге

Бой проходил среди спортсменов в весовой категории до 72 кг, это уже второй боксер из Узбекистана, который проиграл в рамках кубка петербургского губернатора россиянину.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Феруза Абдуллаев из Узбекистана проиграл российскому боксеру Эдгару Москвичёву на Кубка губернатора в Санкт-Петербурге.

Кубок губернатора проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 31 мая. Москвичёв победил Абдуллаева в весовой категории до 72 кг. Россиянин Шахабас Махмудов победил своего соотечественника Валерия Железкина в категории до 69 кг.

"Мне достался крепкий парень, действительно непросто было. Все видели, что я огромное количество ударов нанес, точных попаданий, но соперник держался крепко, было трудно его сломить. Первые два раунда дались тяжело, к тому же он тоже здорово попадает. Было непросто. Нечасто бывают настолько стойкие соперники, он умеет терпеть, волевой", — сказал Москвичёв РИА Новости.

Собеседник агентства признался, что переживал из-за того, что в зале находилась его мама. "Я первый свой бой провел в Москве, было не настолько волнительно, потому что я дрался на чужой территории. Но я из Питера, провел здесь любительскую карьеру. Было непросто справиться с волнением, потому что моя мать здесь находилась в зале. Было волнительно. Я справился. Надо иметь устойчивую психику, иначе в спорте делать нечего", — сказал Москвичёв.

Ранее, российский боксер Алексей Мазур победил представителя Узбекистана Руслана Панаева на Кубка Губернатора в Санкт-Петербурге. Мазур одержал победу нокаутом в бою в весовой категории до 63,5 кг.

Напомним, ранее на вечере профессионального бокса в Ташкенте все узбекские боксеры победили соперников с явным преимуществом. В главном поединке Азизбек Абдугафуров завоевал серебряный пояс WBC.