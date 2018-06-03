Федерацию баскетбола Узбекистана возглавил министр юстиции

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Национальном Олимпийском комитете Узбекистана состоялось очередное собрание, в ходе которого прошли выборы президента Федерации баскетбола Узбекистана.

Дусанов Зохид Абдукаюмович, возглавлявший Федерацию баскетбола, в связи с ухудшением здоровья покинул пост.

На должность президента Федерации была выдвинута кандидатура Давлетова Русланбека Куролтоевича — министра юстиции Республики Узбекистан.

Присутствующие единогласно поддержали кандидатуру, и Русланбек Давлетов был избран новым президентом федерации баскетбола Узбекистана.

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"Благодарю вас за доверие, которое оправдаю. Наша основная задача — наладить работу в федерации. Вновь изучим систему организации, изучим, кто на что способен. Для развития баскетбола нам будут нужны квалифицированные специалисты. Надеюсь, в этом направлении на вашу поддержку, и в будущем мы покажем хорошие результаты", — отметил Давлетов.

Новый руководитель также подчеркнул необходимость развития баскетбола в областях, привлечения зарубежного тренера для сборной команды. Также была отмечена основная проблема — решение вопроса касательно базы.