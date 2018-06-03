Федерацию баскетбола Узбекистана возглавил министр юстиции

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Национальном Олимпийском комитете Узбекистана состоялось очередное собрание, в ходе которого прошли выборы президента Федерации баскетбола Узбекистана.
Дусанов Зохид Абдукаюмович, возглавлявший Федерацию баскетбола, в связи с ухудшением здоровья покинул пост.
На должность президента Федерации была выдвинута кандидатура Давлетова Русланбека Куролтоевича — министра юстиции Республики Узбекистан.
Присутствующие единогласно поддержали кандидатуру, и Русланбек Давлетов был избран новым президентом федерации баскетбола Узбекистана.
Новый руководитель также подчеркнул необходимость развития баскетбола в областях, привлечения зарубежного тренера для сборной команды. Также была отмечена основная проблема — решение вопроса касательно базы.