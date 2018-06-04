Футболистов "Ифтихора" избили черенком от кетменя

Врачи зафиксировали травмы и передали информацию в правоохранительные органы, которые уже начали следствие.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Директор и старший тренер футбольного клуба "Ифтихор", частично финансируемого Союзом молодежи, пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности за избиение игроков, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Руководство клуба посчитало, что защитники Турсунбой Хусанов и Хасанбой Эргашев намеренно поддавались соперникам в матче, за это футболистов избили. У одного игрока выявлены гематомы на теле и трещина в кости: по словам футболиста, его били палкой от кетменя, сейчас обе его ноги в гипсе. Врачи зафиксировали травмы и передали информацию в правоохранительные органы, которые уже начали следствие.

"В то время, когда в стране уделяется особое внимание развитию футбола, такое абсолютно недопустимо. Руководство клуба не имеет права поднимать руку на футболистов. Мы будем принимать жесткие меры против этих лиц", - сказал Ахмаджанов.

Клуб "Ифтихор" сейчас занимает 8-е место в группе "Б" Про-лиги.