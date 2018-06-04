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Шахматы

Илюмжинов предложил признать Узбекистан родиной шахмат

© Foto : pixabay
Спорт
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Представители науки и истории изучили, что родиной шахмат является Узбекистан, со стороны FIDE готовится официальное письмо в МОК о признании этого факта.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов предложил официально признать Узбекистан родиной шахмат.

Илюмжинов в понедельник принял участие в отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Узбекистана в Ташкенте, на которой он был единогласно выдвинут на пост президента FIDE.

"Руководитель FIDE отметил, что родиной шахмат является не Пакистан, Индия или Иран, а Узбекистан. Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, а также показали результаты научных исследований", — сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.

По данным НОК, в настоящее время FIDE готовит официальное письмо в Международный олимпийский комитет об официальном признании Узбекистана родиной шахмат.

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Президентский совет FIDE в апреле обратился к Илюмжинову, возглавляющему федерацию с 1995 года, с предложением немедленно уйти в отставку. За резолюцию об отставке Илюмжинова высказались 14 членов совета при одном голосе против. Причинами принятия резолюции послужили серьезные трудности с выполнением финансовых обязательств FIDE, которые вызваны, в том числе, нахождением Илюмжинова в санкционном списке Минфина США, а также негативный общественный резонанс, вредящий репутации FIDE.

Однако Илюмжинов впоследствии заявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут на конгрессе FIDE в Батуми 3 октября.

Теги:
шахматы, Кирсан Илюмжинов, Узбекистан



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