Илюмжинов предложил признать Узбекистан родиной шахмат

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов предложил официально признать Узбекистан родиной шахмат.
Илюмжинов в понедельник принял участие в отчетно-выборной конференции Федерации шахмат Узбекистана в Ташкенте, на которой он был единогласно выдвинут на пост президента FIDE.
"Руководитель FIDE отметил, что родиной шахмат является не Пакистан, Индия или Иран, а Узбекистан. Это не просто слова, а факт, который изучали представители науки и истории, а также показали результаты научных исследований", — сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана.
По данным НОК, в настоящее время FIDE готовит официальное письмо в Международный олимпийский комитет об официальном признании Узбекистана родиной шахмат.
Однако Илюмжинов впоследствии заявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут на конгрессе FIDE в Батуми 3 октября.