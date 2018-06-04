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Комплекс по разведению лошадей карабаир в Фергане

В Фергане открылся комплекс по разведению лошадей породы карабаир

https://www.facebook.com/efu.uz/
Спорт
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Комплекс Vodiy Tulporlari в основном займется подготовкой лошадей для военнослужащих и организаций системы "Ватанпарвар".

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Современный комплекс по разведению, выращиванию и спортивной подготовке национальной породы лошадей карабаир открылся в Ферганской области, сообщается на странице Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана на Facebook.

Комплекс Vodiy Tulporlari площадью 2,5 га оснащен открытыми и закрытыми манежами с современной дренажной системой и солярием. Для лошадей есть специальный бассейн и песчаная "шагалка". Почва состоит из кварцевого песка из месторождения "Жерой" в Навоийской области.

"Три конюшни, одна из которых предназначена для молодняка располагают всеми удобствами для качественного ухода за лошадьми. Поилки, кормушки и все остальные принадлежности в денниках, привезены из-за рубежа. Барьеры для спортивных игр изготовлены отечественными предприятиями в соответствии с международными стандартами", — говорится в сообщении.

В основном в новом комплексе будут готовить лошадей для военнослужащих и организаций системы "Ватанпарвар". Кроме того, он готов принимать соревнования национального, так и международного уровня. 

  • В Фергане открылся комплекс по разведению лошадей породы карабаир
    В Фергане открылся комплекс по разведению лошадей породы карабаир
    https://www.facebook.com/efu.uz/
  • Комплекс по разведению лошадей карабаир открылся в Фергане
    Комплекс по разведению лошадей карабаир открылся в Фергане
    https://www.facebook.com/efu.uz/
  • Комплекс по разведению лошадей карабаир открылся в Фергане
    Комплекс по разведению лошадей карабаир открылся в Фергане
    https://www.facebook.com/efu.uz/
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https://www.facebook.com/efu.uz/
В Фергане открылся комплекс по разведению лошадей породы карабаир

По периметру открытого манежа расположилась трибуна на 180 мест и шесть беседок, откуда открывается хороший обзор всего поля. 

В комплексе также есть лаборатория со всем необходимым оборудованием, среди которого аппараты УЗИ и анализаторы крови.

В Vodiy Tulporlari уже прошли первые соревнования по конкуру для детей и взрослых, а также состязания на мощность прыжка.

Теги:
Фергана



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