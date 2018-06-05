Таджикских футболистов и тренеров отстранили от игр за избиение судей

Дисквалификация продлится год, также каждого игрока оштрафовали на 1,25 тысячи сомони.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Таджикистане Федерация футбола дисквалифицировала и оштрафовала игрока команды "Хулбук" и двух футболистов из "Саройкамара" за избиение судей, сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение контрольно-дисциплинарный комитет принял на очередном заседании под председательством Тохира Нурзоды.

Речь идет о нарушении пункта 28,9 статьи 7 Дисциплинарного кодекса Федерации футбола, сумма штрафов составляет по 1250 сомони.

"За нарушение статьи 7 пункта 28.9 Дисциплинарного кодекса ФФТ, выразившееся в оказании физического воздействия на судейскую бригаду в матче первенства Таджикистана среди команд первой лиги "Саройкамар" – "Вахдат" (1 июня), игрок команды "Саройкамар" Махмадшариф Рахматов дисквалифицирован на 10 матчей и оштрафован на 1250 сомони", — уточняется в сообщении.

Кроме того, главный тренер команды "Равшан" Гайратали Мирахмедов дисквалифицирован на три матча за оскорбление судейской бригады, а за нарушение требований и условий Регламента соревнований команду "Саройкамар" оштрафовали на 250 сомони.

Все нарушения были зафиксированы 31 мая и 1 июня на матчах команд первой лиги "Парвоз" — "Эсхата" и "Саройкмар" — "Вахдат".