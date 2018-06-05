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В Ташкенте прошел открытый чемпионат республики по легкой атлетике

Названы победители открытого чемпионата Узбекистана по легкой атлетике

© НОК Узбекистана
Спорт
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В турнире участвовали 253 спортсмена из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Малайзии.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Открытый чемпионат республики по лёгкой атлетике на днях прошел в столице.

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Мероприятие было посвящено памяти заслуженного тренера Узбекистана Георгия Арзуманова. Помимо отечественных спортсменов, в соревновании принимали участие легкоатлеты из Малайзии, Казахстана и Таджикистана. Всего за победу боролись 253 спортсмена.

Узбекистанцы победили в забегах на дистанцию 100 метров (Анна Шиманис, Суннат Исмаилов), 200 метров (Нигина Шарипова, Сардор Бахтияров), 800 метров (Севинч Хайриддинова), 10 километров 
(Закрилло Маматкулов).

Полный список победителей и номинаций можно увидеть на сайте МОК.




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