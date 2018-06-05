Названы победители открытого чемпионата Узбекистана по легкой атлетике

Мероприятие было посвящено памяти заслуженного тренера Узбекистана Георгия Арзуманова. Помимо отечественных спортсменов, в соревновании принимали участие легкоатлеты из Малайзии, Казахстана и Таджикистана. Всего за победу боролись 253 спортсмена.
Узбекистанцы победили в забегах на дистанцию 100 метров (Анна Шиманис, Суннат Исмаилов), 200 метров (Нигина Шарипова, Сардор Бахтияров), 800 метров (Севинч Хайриддинова), 10 километров (Закрилло Маматкулов).
Полный список победителей и номинаций можно увидеть на сайте МОК.