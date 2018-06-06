На чемпионате Европы на Винер-Усманову упали декорации

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что избежала серьезных травм, потому что конструкция, упавшая на нее в субботу во время чемпионата Европы, была не очень тяжелой.

"Да, был инцидент. Это была легкая конструкция, поэтому она ударила меня не очень сильно. Как видите, я работала сегодня целый божий день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с Авериными. Наверное, бог дает силы каким-то образом", — заявила Винер-Усманова РИА Новости.

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Часть заградительных декораций обвалилась в субботу в спортивном зале в испанской Гвадалахаре во время соревнований в рамках чемпионата Европы. Пластиковый щит размером примерно 3×7 метров, закрывавший балкон второго яруса, упал вниз ровно над коридором, из которого спортсменки выходят на помост. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, наблюдавшая за выступлением с лентой россиянки Анастасии Сергеевой, оказалась под упавшим щитом, но не пострадала.

Российские гимнастки по итогам турнира завоевали семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награду. Сборная России на чемпионате Европы в Гвадалахаре победила в многоборье в групповых упражнениях и в общекомадном турнире, Арина Аверина стала лучшей в индивидуальном многоборье. Юниорки Полина Шматко (обруч), Лала Крамаренко (мяч и ленты) и Дарья Трубникова (булавы) завоевали все четыре золотых медали в отдельных видах многоборья. Серебро у Дины Авериной (индивидуальное многоборье), бронзу сборная России взяла в групповых упражнениях с пятью обручами.