В Узбекистане за полтора года построят 28 новых спортивных объектов

На строительство и реконструкцию спортивных объектов в этом году направят 362 110 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Бюджет Фонда развития физкультуры и спорта на 2018 год составит 432 800,8 млн сумов, следует из адресной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, финансируемых за счет средств Фонда развития физической культуры и спорта Республики Узбекистан на 2018–2019 годы.

Программа утверждена постановлением кабинета министров от 2 июня этого года.

Как следует из документа, планируется построить 28 объектов, среди которых в основном спортзалы, детско-юношеские спортивные школы и 12 бассейнов, реконструировать 19. Еще на 4 площадках, в том числе в уникальном спорткомплексе детско-юношеской спортивной школы по хоккею на траве в Бухаре, пройдет капитальный ремонт.

Принять в эксплуатацию вновь построенные и реконструированные объекты планируются в 2018–2019 годах.

Большая часть общего бюджета Фонда развития физкультуры и спорта, равного 432 800,8 млн сумов, пойдет на работы по строительству и реконструкции. На эти цели направят 362 110 млн сумов. На закупку спортивного оборудования, инвентаря и лошадей планируется потратить 35 000 млн сумов, на проведение соревнований - 3 миллиона сумов.