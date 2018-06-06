В Узбекистане за полтора года построят 28 новых спортивных объектов

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Бюджет Фонда развития физкультуры и спорта на 2018 год составит 432 800,8 млн сумов, следует из адресной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, финансируемых за счет средств Фонда развития физической культуры и спорта Республики Узбекистан на 2018–2019 годы.
Программа утверждена постановлением кабинета министров от 2 июня этого года.
Принять в эксплуатацию вновь построенные и реконструированные объекты планируются в 2018–2019 годах.
Большая часть общего бюджета Фонда развития физкультуры и спорта, равного 432 800,8 млн сумов, пойдет на работы по строительству и реконструкции. На эти цели направят 362 110 млн сумов. На закупку спортивного оборудования, инвентаря и лошадей планируется потратить 35 000 млн сумов, на проведение соревнований - 3 миллиона сумов.