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Президент США Дональд Трамп

"Фантастическая команда": Трамп лично поздравил узбекского теннисиста

REUTERS / Carlos Barria
Спорт
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Президент побеседовал с каждым участником и отметил первое место команды Wake Forest в четырех турнирах года.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп лично поприветствовал узбекистанца Алана Гажиева в составе теннисной команды университета Wake Forest, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Узбекский теннисист Денис Истомин
© Twitter
Денис Истомин вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Чэнду

Американский лидер встретился со спортсменами в Овальном кабинете Белого дома и поздравил их с победой в турнире национальной ассоциации студенческого спорта.

Президент побеседовал с каждым участником и отметил первое место в четырех турнирах года как выдающееся достижение.

Ранее команда выиграла Кубок Америки, Чемпионат конференции ACC, Чемпионат Америки и итоговый Кубок Америки.

Трамп назвал команду фантастической и пригласил теннисистов "в любой момент" посетить корт на территории официальной резиденции.

Алан Гажиев – единственный представитель Узбекистана в составе многонациональной команды по теннису университета Wake Forest, он играет наравне с теннисистами из Кипра, Хорватии, Германии, Туниса, Израиля и США.

Он родился в 1996 году в Ташкенте и начал заниматься теннисом с 8 лет, в 14 лет уехал учиться и тренироваться за границу.

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Теги:
победа, Теннис, Дональд Трамп



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