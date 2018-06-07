"Фантастическая команда": Трамп лично поздравил узбекского теннисиста

Президент побеседовал с каждым участником и отметил первое место команды Wake Forest в четырех турнирах года.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп лично поприветствовал узбекистанца Алана Гажиева в составе теннисной команды университета Wake Forest, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Американский лидер встретился со спортсменами в Овальном кабинете Белого дома и поздравил их с победой в турнире национальной ассоциации студенческого спорта.

Президент побеседовал с каждым участником и отметил первое место в четырех турнирах года как выдающееся достижение.

Ранее команда выиграла Кубок Америки, Чемпионат конференции ACC, Чемпионат Америки и итоговый Кубок Америки.

Трамп назвал команду фантастической и пригласил теннисистов "в любой момент" посетить корт на территории официальной резиденции.

Алан Гажиев – единственный представитель Узбекистана в составе многонациональной команды по теннису университета Wake Forest, он играет наравне с теннисистами из Кипра, Хорватии, Германии, Туниса, Израиля и США.

Он родился в 1996 году в Ташкенте и начал заниматься теннисом с 8 лет, в 14 лет уехал учиться и тренироваться за границу.