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Сборная Узбекистана по футболу прибыла в Иран

Продолжая падение: сборная Узбекистана ухудшила позицию в рейтинге ФИФА

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Возглавляют рейтинг по-прежнему действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций — 2017 из Германии, вторую строчку занимает национальная команда Бразилии, третью — сборная Бельгии.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Сборная Узбекистана потеряла семь позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола и опустилась с 88-го на 95-е место.

Возглавляют рейтинг по-прежнему действующие чемпионы мира и обладатели Кубка конфедераций — 2017 из Германии, вторую строчку занимает национальная команда Бразилии, третью — сборная Бельгии.

В десятку лучших также вошли Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили и Испания.

Хозяйка предстоящего чемпионата мира - 2018 сборная России опустилась с 66-го на 70-е место.

Среди сборных Азиатской конфедерации футбола (AFC), в которую входит Узбекистан, на более высоких позициях оказались футболисты из Австралии (36-е место), Ирана (37-е место), Южной Кореи (57-е место), Японии (61-е место), Саудовской Аравии (67-е место), Сирии (73-е место), Китая (75-е место), ОАЭ (77-е место), Ливана (79-е место), Омана (84-е место), Ирака (89-е место) и Кыргызстана (92-е место).

Сборная Узбекистана по футболу
© Федерация футбола Узбекистана
Узбекистан остается на дне рейтинга ФИФА
Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков в нем рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. В основе лежит принцип начисления очков за каждый сыгранный матч и подсчет среднего количества очков за год, предшествующий выпуску рейтинга. Количество получаемых очков за матч не фиксировано и зависит от соперника, результата и важности игры. Всего в рейтинге сейчас представлены 211 национальных команд.

Сборная Узбекистана не смогла пробиться на мировое футбольное первенство, которое пройдет в России в 2018 году.

В марте этого года национальная сборная республики сыграла вничью 1:1 с Сенегалом и уступила Марокко 0:2. Товарищеская встреча со сборной Ирана 19 мая завершилась для узбекских футболистов поражением 0:1. Матч с национальной командой Уругвая состоится в Монтевидео 8 июня в 04:00 по ташкентскому времени.

Теги:
ФИФА



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