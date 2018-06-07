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Экс-тренер сборной Узбекистана Павел Садырин

Одна из улиц Перми будет носить имя экс-тренера сборной Узбекистана

Владимир Родионов
Спорт
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Соответствующее решение участники общественного совета приняли на заседании 5 июня, она расположится в жилом районе Ива-1.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В честь известного тренера Павла Садырина, короткое время тренировавшего сборную Узбекистана по футболу, назовут одну из улиц в Перми, сообщает РИА Новости.

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Соответствующий протокол 5 июня подписали участники заседания общественного совета по топонимике при мэре города.

Улица расположится в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района Перми.

Павел Садырин – уроженец Перми, узбекистанскую команду по футболу возглавлял весной 2000 года. Под его руководством сборная провела одну игру, проиграв гостевой товарищеский матч сборной Таиланда со счетом 0:2.

Кроме этого поста, Садырин также несколько раз становился главным тренером ЦСКА, тренировал "Зенит", а в июле 1992 года стал первым тренером сборной России. С ним российские футболисты завоевали досрочную путевку на чемпионат мира 1994 года.

На протяжении всей карьеры он был играющим тренером и непосредственно на поле принимал участие в тренировочном процессе команд. Также был известен как прекрасный знаток спортивной игровой психологии.

Заслуженный тренер Советского союза Павел Садырин скончался в декабре 2001 года, ему было 59 лет.

Теги:
Пермь, тренер, Футбол



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