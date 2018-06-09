Узбекские боксеры вышли в полуфинал Кубка президента Казахстана

В полуфинал вышли семь боксеров из Узбекистана, имена победителей Кубка станут известны завтра.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Астане в рамках турнира "Кубок президента Казахстана" сегодня пройдут полуфинальные бои с участием спортсменов из Узбекистана.

В четвертьфинале вчера выступили узбекские боксеры. Чемпион Олимпиады Хасанбой Дусматов неожиданно уступил сопернику из Индии Лалбиаккима Нутлаи. В тяжелой категории веса Санжар Турсунов проиграл казахстанцу Антону Пинчуку.

Победив соперников, в полуфинал вышли Шахобиддин Зоиров, Шункор Абдурасулов, Икболжон Холдоров, Алиёр Норалиев, Махмуд Гоипов, Исроил Мадримов, Бектемир Меликузиев. Полный список боксеров и их противников можно посмотреть на сайте НОК республики. Имена победителей станут известны завтра, 10 июня.