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Узбекский боксер Хасанбой Дусматов

Узбекские боксеры вышли в полуфинал Кубка президента Казахстана

Yuri CORTEZ / AFP
Спорт
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В полуфинал вышли семь боксеров из Узбекистана, имена победителей Кубка станут известны завтра.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. В Астане в рамках турнира "Кубок президента Казахстана" сегодня пройдут полуфинальные бои с участием спортсменов из Узбекистана.

В четвертьфинале вчера выступили узбекские боксеры. Чемпион Олимпиады Хасанбой Дусматов неожиданно уступил сопернику из Индии Лалбиаккима Нутлаи. В тяжелой категории веса Санжар Турсунов проиграл казахстанцу Антону Пинчуку.

Победив соперников, в полуфинал вышли Шахобиддин Зоиров, Шункор Абдурасулов, Икболжон Холдоров, Алиёр Норалиев, Махмуд Гоипов, Исроил Мадримов, Бектемир Меликузиев. Полный список боксеров и их противников можно посмотреть на сайте НОК республики. Имена победителей станут известны завтра, 10 июня.

Теги:
Бокс, Казахстан, Узбекистан



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