Играй с мячом руками: праздник гандбола прошел в Узбекистане

В мероприятии приняли участие спортсмены сборной по гандболу Самандар Набижонов и Искандар Обиджонов.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Сегодня в различных областях Узбекистана прошел праздник гандбола.

Мероприятие организовано Национальным Олимпийским комитетом и Федерацией гандбола республики с целью популяризации данного вида спорта. Праздник состоялся в Андижанской, Сырдарьинской, Наманганской, Ферганской, Хорезмской и Навоийской областях.

В нем принимали участие и делились своим опытом бывший игрок сборной Узбекистана Зиёвуддин Ахмедов, работающий в качестве тренера, представители сборной по гандболу Самандар Набижонов и Искандар Обиджонов.

Напоминаем, что НОК Узбекистана планирует проводить подобные мероприятия по каждому виду спорта. На данный момент спортивные праздники прошли по велоспорту и тхэквондо WTF.

Организация данных сезонных мероприятий на свежем воздухе является хорошей возможностью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта среди населения.