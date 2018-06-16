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Люди на фоне олимпийских колец

Узбекские артисты сыграют в футбол в честь Международного Олимпийского дня

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Спорт
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На стадионе "Миллий" (бывший "Бунёдкор") свое мастерство покажут гимнастки, теннисисты, велоспортсмены, боксеры, фехтовальщики, единоборцы, легкоатлеты.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Узбекистан готовится широко отметить Международный Олимпийский день (International Olympic Day), который ежегодно празднуется во всем мире 23 июня.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Целью праздника является популяризация спорта, вовлечение в спортивное движение граждан всех возрастов, объединение их и сплочение общей идеей.

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана проведет в этот день мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

В первой половине дня по традиции пройдет марафон.

Продолжение празднования Олимпийского дня состоится на стадионе "Миллий" (бывший "Бунёдкор"). Гостей и участников ждут спортивные состязания, показательные выступления с участием спортсменов и артистов.

Праздник спорта посетят более 30 тысяч гостей. На стадионе с показательными выступлениями и мастер-классами выступят спортсмены не только олимпийских видов спорта. На одной большой площадке соберутся все: гимнастки, теннисисты, велоспортсмены, боксеры, фехтовальщики, единоборцы, легкоатлеты, чтобы показать свое мастерство.

Затем, уже во второй половине дня, состоится футбольный матч между командами, в состав которых войдут звезды шоу-бизнеса и представители телеканала ZO‘R TV.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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