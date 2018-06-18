Сборная Узбекистана по синхронному плаванию привезла из Греции серебро

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана выиграла серебро во время проведения 9 этапа синхронного плавания мировой серии FINA.
Соревнование проходило с 15 по 17 июня на острове Сирос в Греции, в нем принимали участие спортсмены из 10 стран. Сборная Узбекистана по синхронному плаванию в программе Highlight набрала 75,63 балла и заняла второе место. Первое место досталось команде Франции, пишет пресс-служба НОК Узбекистана.
В соревнованиях наблюдателем за судейской бригадой выступала судья Алина Пионтковская из Узбекистана, она имеет международную судейскую категорию А. Сборная Узбекистана планирует принять участие в чемпионате мира среди юниоров, который будет проходить с 18 по 22 июля в Будапеште.