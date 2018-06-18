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Сборная Узбекистана по синхронному плаванию в программе Highlight набрав 75,63 балла заняла второе место на соревнованиях которые проходили в Греции

Сборная Узбекистана по синхронному плаванию привезла из Греции серебро

© НОК Узбекистана
Спорт
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Первое место заняла команда из Франции, всего в соревнованиях принимали участие спортсмены из 10 стран.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана выиграла серебро во время проведения 9 этапа синхронного плавания мировой серии FINA. 

Соревнование проходило с 15 по 17 июня на острове Сирос в Греции, в нем принимали участие спортсмены из 10 стран. Сборная Узбекистана по синхронному плаванию в программе Highlight набрала 75,63 балла и заняла второе место. Первое место досталось команде Франции, пишет пресс-служба НОК Узбекистана.

Сборная Узбекистана по синхронному плаванию в программе Highlight набрав 75,63 балла заняла второе место на соревнованиях которые проходили в Греции
© НОК Узбекистана
Сборная Узбекистана по синхронному плаванию в программе Highlight набрав 75,63 балла заняла второе место на соревнованиях которые проходили в Греции
В программе дуэтов синхронистки Узбекистана с 73.92 баллами стали седьмыми из шестнадцати дуэтов. Спортсменки впервые показывали техническую программу. Постановка принадлежит иностранному тренеру Татьяне Хайцер.

В соревнованиях наблюдателем за судейской бригадой выступала судья Алина Пионтковская из Узбекистана, она имеет международную судейскую категорию А. Сборная Узбекистана планирует принять участие в чемпионате мира среди юниоров, который будет проходить с 18 по 22 июля в Будапеште. 

Теги:
синхронное плавание, Узбекистан



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