Три золота и одну бронзу привез из Петропавловска узбекский велосипедист

Сборная Узбекистана в общем командном зачете заняла второе место, всего участвовало 140 спортсменов.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанец Дмитрий Сирко завоевал три золотых и одну бронзовую медаль на многодневном региональном чемпионате по велоспорту в Петропавловске.

Соревнования проходили среди спортсменов возраста 15-16 лет с 14 по 18 июня. Всего участвовало 16 команд: 140 спортсменов из России, Азербайджана, Беларуси, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

От Узбекистана выступали старший тренер Нуратдинов Б., спортсмены Исматов Б., Бочаров Д., Гафаров А., Гореликов С., Рахимов Б. и Сирко Д.

© НОК Узбекистана Сборная Узбекистана по велоспорту

Соревнования проходили в четыре этапа. По итогам регионального чемпионата сборная команда Узбекистана по велоспорту среди 16 команд в общем зачете заняла престижное второе место.

"За моей победой стоит самоотверженный труд, поддержка, помощь Национального Олимпийского комитета и Федерации велосипедного спорта Узбекистана, моего тренера Маркеловой Л., руководства колледжа, где я учусь. В таком турнире я участвовал впервые", — сказал Дмитрий Сирко.

Несмотря на сильный дождь, Сирко взял бронзу в первый день, а в остальных трех этапах исключительно золото и первые места.