Три золота и одну бронзу привез из Петропавловска узбекский велосипедист

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Узбекистанец Дмитрий Сирко завоевал три золотых и одну бронзовую медаль на многодневном региональном чемпионате по велоспорту в Петропавловске.
Соревнования проходили среди спортсменов возраста 15-16 лет с 14 по 18 июня. Всего участвовало 16 команд: 140 спортсменов из России, Азербайджана, Беларуси, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
От Узбекистана выступали старший тренер Нуратдинов Б., спортсмены Исматов Б., Бочаров Д., Гафаров А., Гореликов С., Рахимов Б. и Сирко Д.
"За моей победой стоит самоотверженный труд, поддержка, помощь Национального Олимпийского комитета и Федерации велосипедного спорта Узбекистана, моего тренера Маркеловой Л., руководства колледжа, где я учусь. В таком турнире я участвовал впервые", — сказал Дмитрий Сирко.
Несмотря на сильный дождь, Сирко взял бронзу в первый день, а в остальных трех этапах исключительно золото и первые места.