Ахмаджанов: построенный на деньги государства стадион должен служить народу

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Клуб "Бунёдкор" сможет до конца года играть на стадионе "Миллий" (бывший "Бунёдкор"), а с освобождением стадиона "Жар" перебраться туда, заявил первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов.
Он отметил, что руководство клуба так и не перевело стадион на баланс клуба и в целом не было в нем заинтересовано.
Он добавил, что стадион теперь станет народным, на нем расположится академия ассоциации футбола, где будет собрана лучшая молодежь Узбекистана.
По словам Ахмаджанова, "Бунёдкор" никто не выгонит на улицу. Клуб сможет играть на стадионе "Миллий" до конца года, а с освобождением футбольной арены "Жар" перебраться туда. Вопрос с академией клуба остается открытым, но решать его должно именно руководство команды.
"Что касается академии, пусть обдумают вопрос. Построенные за государственные деньги объекты оказались им не нужны, теперь пусть работают с головой. Вот что значит иждивенчество. Знаете, что меня удивляет? Те, кто финансирует клуб, словно годами не требовали финансовой отчетности. Никто не спрашивал, когда стадион перейдет на баланс клуба, за что специалисты получают такие деньги, почему у футболиста, просидевшего весь сезон на скамейке, подъемные в размере 400 млн сумов, а у 35-летнего игрока — 800 млн. Из-за этого кажется, что спонсор в этом заинтересован", — удивился руководитель АФУ.
Он добавил, что главная проблема "Бунёдкора", а также каршинского клуба "Насаф" заключается в бесцельном расходовании средств, в том числе поступивших от спонсоров. Именно это, по его мнению, и привело к финансовым трудностям в обеих командах.