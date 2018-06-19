Чемпионат по велоспорту на шоссе стартовал в Узбекистане

Параллельно в республике проводят Кубок федерации среди юниоров и младших юношей, соревнования продолжатся до 22 июня.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. С 19 по 22 июня в Узбекистане проходят чемпионат по велоспорту на шоссе и Кубок Федерации велоспорта среди юниоров и младших юношей, сообщает Федерация велосипедного спорта.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Три золота и одну бронзу привез из Петропавловска узбекский велосипедист

Кроме того, был дан старт программе подготовки профессиональных узбекистанских велосипедистов в Швейцарии, проект реализуется совместно со Всемирным центром велоспорта.

Накануне в Швейцарию вылетели первые два спортсмена – юниоры Алексей Фомовский и Акмалжон Уктамов. Тренировки продолжатся до 20 августа.

Ранее сообщалось о победе узбекистанца Дмитрия Сирко на многодневном региональном чемпионате в Петропавловске.

Из Казахстана он привез три золотых медали и одну бронзовую. Соревнования проходили среди спортсменов 15-16 лет с 14 по 18 июня, их разделили на четыре этапа. По итогам регионального чемпионата сборная команда Узбекистана среди 16 команд заняла второе место.