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Велоспорт. Шоссе. Мужчины

Чемпионат по велоспорту на шоссе стартовал в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Параллельно в республике проводят Кубок федерации среди юниоров и младших юношей, соревнования продолжатся до 22 июня.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. С 19 по 22 июня в Узбекистане проходят чемпионат по велоспорту на шоссе и Кубок Федерации велоспорта среди юниоров и младших юношей, сообщает Федерация велосипедного спорта.

Спортсмены во время велогонки
© Sputnik / Михаил Мокрушин
Три золота и одну бронзу привез из Петропавловска узбекский велосипедист

Кроме того, был дан старт программе подготовки профессиональных узбекистанских велосипедистов в Швейцарии, проект реализуется совместно со Всемирным центром велоспорта.

Накануне в Швейцарию вылетели первые два спортсмена – юниоры Алексей Фомовский и Акмалжон Уктамов. Тренировки продолжатся до 20 августа.

Ранее сообщалось о победе узбекистанца Дмитрия Сирко на многодневном региональном чемпионате в Петропавловске.

Из Казахстана он привез три золотых медали и одну бронзовую. Соревнования проходили среди спортсменов 15-16 лет с 14 по 18 июня, их разделили на четыре этапа. По итогам регионального чемпионата сборная команда Узбекистана среди 16 команд заняла второе место.

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Теги:
победа, Соревнования, Велоспорт



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