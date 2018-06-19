Оксана Чусовитина отмечает 43-й день рождения

Чусовитина внесена в книгу рекордов Гиннеса, как единственная спортсменка в истории, принявшая участие в семи Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Победительница Олимпиады в 1992-м году, вице-чемпионка Олимпиады в Пекине-2008 Оксана Чусовитина, также является многократной чемпионкой мира, Европы и Азиатских игр, пишет пресс-служба НОК Узбекистана.
На счету Оксаны более 50 медалей Кубков мира. Знаменитая гимнастка вошла в Международный зал славы гимнастики (IGHOF). Чусовитина является единственной гимнасткой, которая продолжает выступать после включения в Международный зал славы.
Пресс-служба президента РУз
7 декабря 2017 года в Ташкенте при участии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось торжественное собрание, посвященное вручению высоких государственных наград
Гимнастка является заслуженным спортсменом Узбекистана и была награждена орденами "Дустлик", "Мехнат Шухрати", "Эл-юрт хурмати".
В настоящее время военнослужащие из десяти государств изъявили желание участвовать в международном этапе военно-медицинской эстафеты, проводимой в рамках Армейских международных игр-2018, пояснили в ведомстве.