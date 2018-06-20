Руками и ногами: фестиваль по восточным единоборствам прошел в "Зарафшане"

В мероприятии приняли участие 25 спортивных федераций и ассоциаций единоборств Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В столичном киноконцертном зале "Зарафшан" сегодня состоялся крупный фестиваль по жанг санъати и восточным единоборствам.

© НОК Узбекистана В Ташкенте состоялся крупный фестиваль по жанг санъати и восточным единоборствам

В спортивном празднике принимали участие 25 спортивных федераций и ассоциаций единоборств, которые действуют в республике, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В фестивале показали свое мастерство представители таких видов спорта, как каратэ, бокс, тхэквондо, дзюдо, самбо, ушу, пенчак-силат, муайтай, кикбоксинг, узбек жанг санъати, рукопашный бой, турон. Основная цель мероприятия — объединить и направить в правильное русло все федерации и ассоциации видов единоборств, которые на данный момент разобщены.

© НОК Узбекистана В Ташкенте состоялся крупный фестиваль по жанг санъати и восточным единоборствам

Зрители фестиваля пообщались с известными тренерами и спортсменами. В мероприятии принимали участие генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Узбекистана Жасур Матчанов, руководители федераций восточных единоборств, тренеры, звезды спорта, болельщики.

© НОК Узбекистана В Ташкенте состоялся крупный фестиваль по жанг санъати и восточным единоборствам

К объединению посредством данного спортивного мероприятия был сделан первый шаг. Фестиваль объединил представителей федераций и ассоциаций единоборств, чтобы они вели работу совместно, преследуя единую цель. Было принято решение на регулярной основе проводить подобные спортивные торжества.