В Намангане стартовал чемпионат Узбекистана по водному поло

В турнире участвуют 158 спортсменов: восемь мужских команд и четыре женских.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. СДЮСШ по водным видам стартовал чемпионат Узбекистана по водному поло среди спортсменов 2005 года рождения и старше.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия турнира, в котором участвовал председатель федерации плавания области, прокурор области и начальники управлений физической культуры и спорта, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В турнире участвуют 158 спортсменов, между собой ведут борьбу 8 мужских команд и 4 женских из Ташкента, Андижана, Ферганы и Намангана.