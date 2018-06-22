Российский комментатор Василий Уткин оскорбил Равшана Ирматова в Twitter

Свои негативные высказывания в адрес арбитра из Узбекистана Уткин объяснил тем, что все болельщики в сердцах оскорбляют судей матчей.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Российский комментатор Василий Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина – Хорватия, оскорбив в Twitter узбекского арбитра Равшана Ирматова.

Комментатор был возмущен, что судья из Узбекистана не стал пресекать нарушения желтыми карточками.

© Sputnik / Михаил Сербин Первый матч при судействе Равшана Ирматова на ЧМ-2018 завершился сенсацией

Позднее Уткин, попытавшись сгладить гневный пост, разместил еще один твит.

"Ну вот, Ровшан Ирматов, давно пора. Никогда не поздно взяться за ум. Прощен, бинго!!" – написал он.

Свои негативные высказывания в адрес судьи из Узбекистана Уткин объяснил на следующий день после соревнований тем, что все болельщики в сердцах оскорбляли судей матчей, и попросил выступивших в защиту Ирматова "не мешать ему болеть".

Недовольные поведением Уткина интернет-пользователи публикуют ответные твиты с хештегом #уткинизвинись.

Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0. Матч проходил 21 июня в Нижнем Новгороде.