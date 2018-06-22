Российский комментатор Василий Уткин оскорбил Равшана Ирматова в Twitter

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. Российский комментатор Василий Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина – Хорватия, оскорбив в Twitter узбекского арбитра Равшана Ирматова.
Комментатор был возмущен, что судья из Узбекистана не стал пресекать нарушения желтыми карточками.
Позднее Уткин, попытавшись сгладить гневный пост, разместил еще один твит.
"Ну вот, Ровшан Ирматов, давно пора. Никогда не поздно взяться за ум. Прощен, бинго!!" – написал он.
Свои негативные высказывания в адрес судьи из Узбекистана Уткин объяснил на следующий день после соревнований тем, что все болельщики в сердцах оскорбляли судей матчей, и попросил выступивших в защиту Ирматова "не мешать ему болеть".
Недовольные поведением Уткина интернет-пользователи публикуют ответные твиты с хештегом #уткинизвинись.
Сборная Хорватии досрочно вышла из группы, разгромив команду Аргентины со счетом 3:0. Матч проходил 21 июня в Нижнем Новгороде.