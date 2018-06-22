Уткин: не имею ничего против узбекского народа, футбола и плова

Комментатор заявил, что не считает себя обязанным извиниться за эмоциональное высказывание в адрес узбекского арбитра Равшана Ирматова, поскольку у него не было цели оскорбить арбитра.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Российский телекомментатор Василий Уткин в прямом эфире в Instagram и в Telegram-канале пояснил свое высказывание про узбекского судью Равшана Ирматова.

Во время матча сборных Аргентины и Хорватии на чемпионате мира — 2018 в России, который обслуживал судья из Узбекистана Равшан Ирматов, Уткин эмоционально высказался в Twitter в адрес арбитра. Комментатора возмутило, что рефери долго не наказывал футболистов за грубую игру желтыми карточками.

© Sputnik / Евгений Биятов Василий Уткин ответит за критику Ирматова в прямом эфире в Instagram

"Вы имеете полное право ругать меря как угодно. Последними словами. Что вы и делаете — тут комментатор сродни судье. Что вы и делаете, когда читаете мои прогнозы, а они не сбываются. Что вы и делаете, когда вам это просто взбредет в голову.Вы можете это делать и делаете. Потому что вы болельщики. Потому что вы азартны. Я такой же, как вы. И я точно так же имею право кого-то проклинать и ругать, в том числе самых достойных людей. В сердцах, в гневе, чтобы приворожить удачу и просто так", — заявил Уткин.

Он отметил, что не имеет ничего против лично Равшана Ирматова и считает его отличным судьей. Но в данном случае риск подвергнуться критике — издержки публичной профессии.

"Я не имею ничего против узбекского народа, узбекского футбола, узбекского плова и вообще Узбекистана. Пусть сборная даст узбекам больше поводов гордиться, чем один Равшан Ирматов. Для этого ей надо, как минимум, четыре раза подряд пробиться в финальную стадию чемпионатов мира. Чего я ей и желаю", — сказал комментатор.

Он добавил, что не считает себя обязанным извиниться, поскольку его эмоциональное высказывание — всего лишь выход пара, а не желание кого-то оскорбить.

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Уткин призвал узбекистанцев также дать волю эмоциям и написать ему любые оскорбления, выделив на это время в течение прямого эфира в Instagram. Кроме того, он разрешил присылать оскорбления ему в социальных сетях и пообещал публиковать самые интересные, чтобы они получили такой же широкий охват, как и высказывание в адрес судьи Ирматова.

Напомним, бригада узбекского рефери Равшана Ирматова обслуживала матч групповой стадии чемпионата мира в России, в котором сборная Хорватии победила Аргентину со счетом 3:0.