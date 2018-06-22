Глава судейского комитета РФС: Ирматов не почувствовал напряжение игры

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Главный судья матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии Равшан Ирматов опоздал с применением первой дисциплинарной санкции в отношении футболистов, цитирует РИА Новости слова главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николая Левникова.
"Рекомендации ФИФА такие: если игрок виновен в грубости или неспортивном поведении на 100%, ему надо выносить предупреждение. Если же ситуация пограничная, судьям не надо спешить с неочевидными желтыми карточками, давать игрокам бороться. Арбитр должен делать внушение с использованием body language и жестикуляции. Единственное, что не получилось у Ирматова, — он не почувствовал, когда надо было применить власть, показать карточку, а дальше ему было сложно придерживаться своей тактики", — добавил он.
"Хороший, классный арбитр получает рекомендации, четко понимает, как их использовать на поле. Это искусство почувствовать накал, температуру борьбы. За исключением одной игры на чемпионате мира в плане судейства все тихо и спокойно, просто вчера арбитр сделал неудачный выбор тактики игры и опоздал с применением первой дисциплинарной санкции", — заключил Левников.
Узбекистанская бригада судей во главе с Ирматовым работала на матче между сборными Аргентины и Хорватии, который завершился поражением южноамериканцев со счетом 0:3.