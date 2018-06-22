Узбекистанский болельщик рассказал о самом впечатляющем матче ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 22 июн – Sputnik. Узбекистанцу Техрону Тургунову позавидуют многие любители футбола. Молодой человек второй год живет в России и, благодаря работе в кейтеринговой компании, посетил уже четыре матча чемпионата мира по футболу.

Тургунов поделился с редакцией Sputnik Узбекистан своими впечатлениями о ЧМ-2018.

- Как вам атмосфера ЧМ?

- Отлично. Здесь много болельщиков из разных стран. Больше всех мне нравятся мексиканцы – очень они веселые.

- Вы посетили четыре матча чемпионата. Какой из них вас больше всего впечатлил?

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Глава судейского комитета РФС: Ирматов не почувствовал напряжение игры

- Конечно, матч открытия, когда Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Столько эмоций было на этой игре!

Узбекистанец отмечает, что когда смотришь футбол непосредственно на стадионе, а не по телевизору, получаешь "шикарные эмоции, которые не передать словами".

- За какую сборную вы болеете?

- За Россию, конечно. А что касается клубов, я за "Реал Мадрид".

- Как вы считает, Равшану Ирматову доверят судить финальный матч?

- Думаю, да. Ведь у него это не первый ЧМ, он очень опытный арбитр.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года продлится до 15 июля. Матчи проходят в 11 российских городах.