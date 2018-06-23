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Футболист Вальдемар Антон

СМИ: уроженца Узбекистана футболиста Антона Вальдемара хотят видеть в ЦСКА

twitter.com/Hannover96
Спорт
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Среди клубов, которые предлагают контракт защитнику "Ганновера-96", ЦСКА, "Спартак", "Зенит" и "Локомотив".

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Топовые футбольные клубы России хотят видеть в своем составе уроженца узбекского города Алмалык защитника "Ганновера-96" Антона Вальдемара. Об этом сообщает издание Bild.

Среди клубов, которые предлагают контракт немецкому футболисту, ЦСКА, "Спартак", "Зенит" и "Локомотив". Эту информацию подтвердил агент 21-летнего игрока Рене Нойнекер.

Источник утверждает, что Россия предлагает Вальдемару зарплату в разы больше нынешней. Однако защитник не торопится принимать эти предложения.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, забив один гол. Его контракт с немецким клубом действует до 2021 года.

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Теги:
футбол, ФК "Спартак", ФК "Локомотив", Узбекистан, Германия, Россия



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