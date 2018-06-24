Тренер англичан: мои футболисты не потеряли контроль над игрой в такую жару

Англичане разгромили панамцев со счетом 6:1 в матче группы G. В день игры в Нижнем Новгороде было около 30 градусов.

ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его радует тот факт, что его футболисты не потеряли контроль над собой и игрой из-за жары во встрече чемпионата мира с командой Панамы.

"При такой жаре было легко потерять контроль над собой, я рад, что футболисты справились. Прекрасно, что Харри Кейн оформил хет-трик. Сегодня мы полностью контролировали ситуацию. Знаю, сколько людей смотрели наш матч в это воскресенье, рад, что мы столько забили. Мои игроки по-прежнему наслаждаются футболом", — сказал Саутгейт журналисту РИА Новости.

Футболисты сборной Англии разгромили команду Панамы (6:1) в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России и досрочно обеспечили себе место в 1/8 финала турнира.