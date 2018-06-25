Футбольному тренеру Вадиму Абрамову вернули лицензию

Экс-наставник "Нефтчи" Вадим Абрамов сам обратился в Ассоциацию футбола Узбекистана с просьбой вернуть ему лицензию, отозванную в декабре 2017 года.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Исполнительный комитет Ассоциации футбола Узбекистана разрешил экс-наставнику "Нефтчи" Вадиму Абрамову продолжить тренерскую карьеру, сообщила пресс-служба АФУ.

JACK GUEZ / AFP Главного тренера "Нефтчи" лишили лицензии за выступления в СМИ

Исполком АФУ в декабре 2016 года отозвал у Абрамова тренерскую лицензию на неопределенный срок из-за его высказываний, порочащих честь организации и Профессиональной футбольной лиги, а также их представителей. До этого Абрамов в интервью местным спортивным СМИ раскритиковал некоторые решения федерации, в том числе переформатирование чемпионата страны в Суперлигу.

Вадим Абрамов сам обратился в АФУ с просьбой о возвращении ему тренерской лицензии. Ассоциация, изучив обращение, одобрила его.

"Этот специалист внес весомый вклад в футбол Узбекистана. Его достижения достойны уважения. Вместе с тем Вадим Абрамов должен уважать и футболистов, и тренеров, и специалистов. Тренеры и руководители клубов должны правильно понять одну вещь: отныне футбол не будет бесконтрольным. За каждым действием, каждым решением будет ответственный человек", — говорится в сообщении ассоциации.

Для тех, кто готов самоотверженно и профессионально выполнять свою работу, двери ассоциации всегда открыты, отметили в организации.

Абрамов возглавлял сборную Узбекистана в 2010-2012 годах. Также он тренировал молодежную национальную команду Узбекистана, ташкентский "Локомотив" и "Астану", в июне 2017 года стал наставником ферганского "Нефтчи".