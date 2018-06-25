Дмитриев о том, как завершится матч Россия - Уругвай

Подопечные Станислава Черчесова уже обеспечили себе выход в плей-офф и в поединке с уругвайцами поборятся за первое место в группе.

В понедельник 25 июня на стадионе в Самаре сборная России сыграет с командой Уругвая.

Спортивный обозреватель Sputnik и болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев поделился своим прогнозом на этот матч.

"Во-первых, Россия показала, что может найти свою игру, их игра взрывная и интересная, и эта игра гарантирует хороший результат. Уругвай более надежен, он не торопится, он более атлетичен. Ставка на звезд — Суареса и Эдисона Кавани — себя оправдывает. Кроме того, на этом первенстве голкипер уругвайцев не пропустил еще ни одного мяча", — отметил Дмитриев.

По его мнению, если победа хозяев турнира и будет, то с минимальным счетом.

Комментарий спортивного обозревателя Олега Дмитриева слушайте на радио Sputnik Беларусь.