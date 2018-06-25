В Узбекистане отметили 70-летие Международного олимпийского дня

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. С утра на стадионе "Миллий" были проведены спортивные мероприятия по легкой атлетике и велоспорту. В здании НОК в торжественной обстановке состоялось награждение ветеранов спорта, а вечером было организовано хорошее шоу.

С показательными выступлениями свое мастерство продемонстрировали юные таланты, а также спортсмены различных спортивных федераций. Ярким примером успешного развития спорта являются наши Олимпийские чемпионы и призеры, победители чемпионатов Азии и мира, которые торжественно приветствовали всех собравшихся зрителей.

Выступили в этот день и звезды отечественного шоу-бизнеса Юлдуз Усманова, Санжар Холиков, Тохир Содиқов, Жахонгир Позилжонов, Райхон, Муниса Ризаева, Лола и "Афруз".

"Очень приятно быть частью такого крупного спортивного мероприятия. Я хочу поздравить всех с этим днем. Это праздник не только спорта, но и здорового образа жизни, дружбы. Спорт нас всех объединяет, делает сильнее, мотивирует, пробуждает патриотизм. Хотелось бы, чтобы он всегда был вне политики, развивался у нас. Сейчас мы празднуем Олимпийский день, который совпал с чемпионатом мира по футболу в России. Это тоже наш праздник, мы болеем за нашего рефери, гордость Узбекистана — Равшана Ирматова. Надеюсь, что в будущем мы также будем болеть уже за сборную Узбекистана по футболу. Еще раз с праздником", — отметила певица Лола.

На стадионе находилось более 30.000 зрителей, которые также стали свидетелями футбольного матча с участием звезд.

© AFP 2018 / STR Равшан Ирматов рассудит сборные Испании и Марокко в матче ЧМ-2018

В перерыве генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Жасур Матчанов вручил победителям викторины и конкурсов памятные призы. Кульминацией мероприятия стал видеоклип "Кулингда имкон", мотивирующий молодежь на подвиги.

"Я поздравляю всех с этим замечательным днем. Мне как чемпиону Олимпийских игр очень приятно быть частью этого торжества. Великолепное шоу, я думаю, что такие мероприятия пробуждают в сердцах нашей молодежи заинтересованность к спорту. Очень важно проводить подобные турниры, популяризировать и пропагандировать спорт. Надеемся вновь выступить достойно, выполнить поставленные цели и порадовать Узбекистан высокими результатами", — делится впечатлениями боксер Хасанбой Дусматов (чемпион Олимпиады в Рио-2016).