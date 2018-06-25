Россия проиграла уругвайцам и вышла в плей-офф со 2-го места в группе

Игра закончилась со счетом 3:0. За время матча команда сборной России уменьшилась на одного человека из-за двух желтых карточек, выданных Игорю Смольникову.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от команды Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира.

© Sputnik / Виталий Белоусов Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0

Встреча третьего тура группы A проходила на стадионе в Самаре, уругвайцы обыграли россиян со счетом 3:0. Первый гол забил Луис Суарес (10-я минута). На 23-й минуте мяч рикошетом от футболиста сборной России Дениса Черышева влетел в ворота Игоря Акинфеева. На 36-й минуте сборная России осталась вдесятером — вторую желтую карточку получил Игорь Смольников. Третий гол забил Эдинсон Кавани на 90-й минуте.

На матче был установлен рекорд посещаемости "Самара Арены" — 41 тысяча 970 зрителей. Сборная России с шестью очками заняла второе место в группе A и в 1/8 финала первого июля в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с первой командой квартета B.

Сборная Уругвая с девятью баллами стала первой и в матче 1/8 финала 30 июня в Сочи встретится со второй командой группы B.