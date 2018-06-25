22:47 25 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Артем Дзюба (Россия) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России

Россия проиграла уругвайцам и вышла в плей-офф со 2-го места в группе

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
Получить короткую ссылку
113 0 0

Игра закончилась со счетом 3:0. За время матча команда сборной России уменьшилась на одного человека из-за двух желтых карточек, выданных Игорю Смольникову.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Сборная России по футболу потерпела крупное поражение от команды Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия
© Sputnik / Виталий Белоусов
Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0
Встреча третьего тура группы A проходила на стадионе в Самаре, уругвайцы обыграли россиян со счетом 3:0. Первый гол забил Луис Суарес (10-я минута). На 23-й минуте мяч рикошетом от футболиста сборной России Дениса Черышева влетел в ворота Игоря Акинфеева. На 36-й минуте сборная России осталась вдесятером — вторую желтую карточку получил Игорь Смольников. Третий гол забил Эдинсон Кавани на 90-й минуте.

На матче был установлен рекорд посещаемости "Самара Арены" — 41 тысяча 970 зрителей. Сборная России с шестью очками заняла второе место в группе A и в 1/8 финала первого июля в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с первой командой квартета B.

Сборная Уругвая с девятью баллами стала первой и в матче 1/8 финала 30 июня в Сочи встретится со второй командой группы B.

Теги:
сборная, футбол, Уругвай, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

  • Вид на комплекс Flame Towers в Баку
    Бакинская площадка

    Власти Афганистана и движение "Талибан" направят своих представителей на заседание Международной координационной группы в столице Азербайджана.

  • Запуск пилотного проекта УЕФА и АБФФ
    "Футболизация" страны

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Белорусская федерация футбола (БФФ) запустили пилотный проект по развитию клубов страны.

  • Книги и учебники
    Абхазский словарь

    Какие три проекта в ближайшие годы планируют реализовать в "Научно-исследовательском центре "Абхазская энциклопедия" – в материале Sputnik.

  • Александр Саргсян
    Руки на капот!

    Правоохранительные органы Армении "произвели действия" в отношении брата экс-президента страны Сержа Саргсяна — Александра Саргсяна.

  • Александр Гапоненко
    В защиту права

    Узник Рижской центральной тюрьмы, правозащитник Александр Гапоненко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

  • Военный политолог Александр Перенджиев
    Ваша проблема

    НАТО не заинтересована в том, чтобы реально обеспечить безопасность Балтии и не станет развивать здесь инфраструктуру, считает военный политолог.

  • В Павлодаре начали принимать малышей в детский сад по отпечатку пальца
    Цифровой сад

    Пропускную систему "Smart Павлодар", которая работает на основе отпечатка пальца, запустили в пилотном режиме в одном из городских детсадов.

  • Город Ош. Архивное фото
    Тушите свет!

    В Оше 26 июня в ряде районов временно прекратят подачу электроэнергии в связи с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону.

  • Аэропорт в Душанбе, архивное фото
    Воздушные ворота

    В международном аэропорту в Душанбе открылся новый грузовой терминал, построенный на средства, выделенные правительством Японии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Образ Конфуция, созданный с использованием различных сортов риса на рисовом пасту в Шэньяне в северо-восточной провинции Ляонин в Китае.
Зернышко к зернышку: "живые" иллюстрации из риса на полях Китая
Бульдог Жа-жа признан самой уродливой собакой в мире
Парад уродов: бульдог Жа-жа занял первое место среди самых некрасивых собак
Цены на бензин в Таджикистане и странах ЦА
Сколько стоит бензин в странах ЦА

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054