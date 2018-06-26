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Теннисистка Сабина Шарипова

Сабина Шарипова сыграет с Верой Звонаревой в квалификации Уимблдона

© Facebook / Tashkent open
Спорт
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Турнир пройдет с 2 по 15 июля 2018 года в лондонском пригороде Уимблдон на территории "Всеанглийского клуба лаун-тенниса", призовой фонд турнира составит 46,57 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Россиянка Вера Звонарева пробилась во второй раунд квалификации Уимблдонского теннисного турнира, где встретится с узбекистанкой Сабиной Шариповой.

В первом круге квалификации россиянка нанесла поражение японке Эри Ходзуми — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась чуть более одного часа.

Сабина Шарипова из Узбекистана посеяна на турнире под 22-м номером.

Ранее стало известно, что Звонарева заменит Елену Веснину и станет напарницей Екатерины Макаровой в парном разряде Уимблдонского турнира.

Первенство пройдет с 2 по 15 июля 2018 года в лондонском пригороде Уимблдон на территории "Всеанглийского клуба лаун-тенниса". Призовой фонд турнира составит 46,57 миллиона долларов. Это на 7,6% больше, чем в прошлом году.

Теги:
Сабина Шарипова, Теннис



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