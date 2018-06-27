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Врачи из Узбекистана примут участие в играх на ЧМ по футболу среди медицинских работников

Узбекские работники спортмедицины поборются за звание лучших в Праге

Информационная служба Министерства здравоохранения
Спорт
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Готовиться к соревнованиям врачи начали в марте этого года, в соревнованиях принимают участие команды из 22 стран.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Работники спортивной медицины из Узбекистана примут участие в соревновании за мировое первенство среди врачей мира.

Врачи из Узбекистана примут участие в играх на ЧМ по футболу среди медицинских работников
Информационная служба Министерства здравоохранения
Врачи из Узбекистана примут участие в играх на ЧМ по футболу среди медицинских работников
Состязание пройдет с 30 июня по 8 июля в чешской столице. В Прагу приедут сборные команды, состоящие из врачей 22 стран (среди них страны, где особенно развит футбол, как Бразилия, Аргентина, Германия, Англия, Мексика).

С целью подготовки команды к соревнованиям подписан договор с тренером профессионального футбольного клуба "Бунёдкор" Сергеем Чагудаевым и Денисом Карсниченько. В начале года был проведен отборочный турнир с участием футбольных команд врачей из всех областей страны. Участвовали более 180 врачей-футболистов и по итогам турнира для сборной команды отобраны 26 сильнейших игроков.

Врачи из Узбекистана примут участие в играх на ЧМ по футболу среди медицинских работников
Информационная служба Министерства здравоохранения
Врачи из Узбекистана примут участие в играх на ЧМ по футболу среди медицинских работников
Тренеры начали готовить команду в марте этого года. На днях состоялась церемония проводов футболистов с участием министра здравоохранения Алишера Шадманова и заместителя председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Бахтиёра Махмадалиева.

Медработники Узбекистана четвертый раз в своей истории участвуют в этом конкурсе. В прошлом году на чемпионате мира в Австралии футболисты-врачи из республики дошли до полуфинала и попали в четверку сильнейших команд.

Теги:
Прага, Чехия, Узбекистан



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