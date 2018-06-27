20:56 27 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Участники чемпионата мира по шахматам среди кадетов

Узбекские кадеты заняли первое место на Чемпионате мира по шахматам

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
25 0 0

Всего юные спортсмены привезли пять золотых и четыре серебряных медали.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На чемпионате мира по шахматам среди кадетов в Минске сборная Узбекистана завоевала 9 медалей и почетное первое место в общекомандном зачете.

Турнир по шахматам
© uzchess.uz
В Узбекистане сделали бесплатными шахматные курсы для детей
Со II чемпионата мира по рапиду и блицу кадеты привезли в Узбекистан: 2 золота (Хумоюн Бегмуротов, Умида Омонова), 2 серебра (Афруза Хамдамова, Олмос Рахматуллаев). В блице 3 золота (Хумоюн Бегмуратов, Афруза Хамдамова, Умида Омонова) и 2 серебра (Рукия Олимова, Шахромбек Каримов).

В международном аэропорту имени Ислама Каримова состоялась торжественная встреча юных талантов, в которой участвовали Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Жасур Матчанов и представители НОК, руководство федерации шахмат Узбекистана, родители спортсменов и СМИ, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

"Я рад, что привез золотую медаль. Мой кумир — Магнус Карлсен. В будущем хочу стать самым юным гроссмейстером мира, и мечтаю стать чемпионом мира среди взрослых", — заявил чемпион мира по рапиду и блицу среди кадетов Хумоюн Бегмуротов.

Национальный комитет еще раз искренне поздравляет с успешным выступлением наших чемпионов, их родителей, тренерский штаб и федерацию шахмат Узбекистана.

Теги:
шахматы, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биткоин, архивное фото
    Борьба за тенге

    Позицию Национального банка Казахстана в отношении криптовалют прокомментировал руководитель миссии по стране Марк Хортон.

  • Пациент в больничной палате. Архивное фото
    Тревожный диагноз

    В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву – специалисты ждут результатов из лаборатории.

  • Трудовые мигранты у мечети Кул-Шариф в Казани
    Рабочие условия

    Как изменения российского рынка труда отразятся на формах трудовой миграции, в особенности для граждан Таджикистана и Узбекистана – в материале Sputnik.

  • Здание министерства иностранных дел России в Москве
    Актуальный формат

    МИД России подчеркнул востребованность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Ростов-на-Дону, архивное фото
    По-братски

    Ростов-на-Дону стал седьмым российским городом, с которым у Минска установлены побратимские отношения.

  • Учащиеся школы №3 на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Сухуме
    Быть в форме

    Министр образования Абхазии издал приказ о введении обязательной школьной формы. О чем этот документ и как его приняли родители и школьники, читайте в материале Sputnik.

  • Армен Ашотян
    Надо поторопиться!

    Соглашение Армения-ЕС должно быть ратифицировано до выборов в Европарламент в 2019 году, считают в Парламентской ассамблее "Евронест".

  • Еврофонды
    Дурной пример

    Ликвидация банка ABLV в Латвии стала одной из причин задержки вступления Болгарии в "прихожую еврозоны" - систему ERM-2.

  • Министерство финансов Литовской Республики
    В ловушке

    Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предрек Литве попадание в "ловушку среднего дохода" из-за сокращения финансовой помощи ЕС.

  • Тараклия
    Таинственная инфекция

    Все 25 детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря "Чайка" в Тараклии с подозрением на отравление, будут выписаны, но источник болезни пока не найден.

  • Морская мина времен Второй мировой войны
    Тяжелое наследие

    Наследие двух мировых войн в виде старых мин мешает строительству газопровода Balticconnector, который соединит газовые системы Эстонии и Финляндии.

  • Разминирование Южной Осетии
    Взрывная находка

    Саперы центра "Лидер" МЧС России обнаружили в одном из сел Южной Осетии снаряды от автоматической пушки и гранаты.

  • Биткоин, архивное фото
    Борьба за тенге

    Позицию Национального банка Казахстана в отношении криптовалют прокомментировал руководитель миссии по стране Марк Хортон.

  • Пациент в больничной палате. Архивное фото
    Тревожный диагноз

    В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву – специалисты ждут результатов из лаборатории.

  • Трудовые мигранты у мечети Кул-Шариф в Казани
    Рабочие условия

    Как изменения российского рынка труда отразятся на формах трудовой миграции, в особенности для граждан Таджикистана и Узбекистана – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Поэт Андрей Дементьев выступает на слете благотворительной программы Поезд надежды в Подмосковье.
Фотохроника жизни Андрея Дементьева
СПУТНИК_В Бронницах испекли торт с фигурой Лионеля Месси
Сладкий Месси: в Бронницах отметили день рождения аргентинского нападающего
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054