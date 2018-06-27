Узбекские кадеты заняли первое место на Чемпионате мира по шахматам

Всего юные спортсмены привезли пять золотых и четыре серебряных медали.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. На чемпионате мира по шахматам среди кадетов в Минске сборная Узбекистана завоевала 9 медалей и почетное первое место в общекомандном зачете.

Со II чемпионата мира по рапиду и блицу кадеты привезли в Узбекистан: 2 золота (Хумоюн Бегмуротов, Умида Омонова), 2 серебра (Афруза Хамдамова, Олмос Рахматуллаев). В блице 3 золота (Хумоюн Бегмуратов, Афруза Хамдамова, Умида Омонова) и 2 серебра (Рукия Олимова, Шахромбек Каримов).

В международном аэропорту имени Ислама Каримова состоялась торжественная встреча юных талантов, в которой участвовали Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Жасур Матчанов и представители НОК, руководство федерации шахмат Узбекистана, родители спортсменов и СМИ, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

"Я рад, что привез золотую медаль. Мой кумир — Магнус Карлсен. В будущем хочу стать самым юным гроссмейстером мира, и мечтаю стать чемпионом мира среди взрослых", — заявил чемпион мира по рапиду и блицу среди кадетов Хумоюн Бегмуротов.

Национальный комитет еще раз искренне поздравляет с успешным выступлением наших чемпионов, их родителей, тренерский штаб и федерацию шахмат Узбекистана.