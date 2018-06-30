Сборная Франции победила команду Аргентины и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Встреча, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась со счетом 4:3 в пользу французов.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Футболисты сборной Франции победили команду Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира и стали первыми четвертьфиналистами турнира в России.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась со счетом 4:3 в пользу французов. В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (13-я минута, с пенальти), Бенжамен Павар (57), Килиан Мбаппе (64, 68). У вице-чемпионов мира 2014 года аргентинцев отличились Анхель Ди Мария (41), Габриэль Меркадо (48) и Серхио Агуэро (90+3).

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Уругвая и Португалии. Матч пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.