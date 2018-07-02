Сборная России узнала своего соперника по 1/4 ЧМ-2018

В матче между командами Хорватии и Дании, как и в поединке между Россией и Испанией, все решилось в серии пенальти, хотя хорваты могли забить еще в добавленное время. В итоге в Сочи на встречу с хозяевами мундиаля поедут хорваты.

ТАШКЕНТ, 2 июл— Sputnik. Соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу станет команда Хорватии, которая одолела датчан в серии одиннадцатиметровых. Матч завершился со счетом 3:2.

Обе команды, будто заранее решили довести матч до серии пенальти. Хотя хорваты за пять минут до конца дополнительного времени имели стопроцентный шанс завершить встречу в свою пользу. После передачи вразрез Лука Модрич вышел один на один с голкипером, переиграл Каспера Шмейхеля и мог забивать в пустые ворота, но был сбит датским игроком.

Судья указал на точку, и к мячу подошел сам пострадавший. Однако в этой дуэли страж ворот сборной Дании оказался сильнее. В итоге основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1..

© Sputnik / Владимир Песня Решающие секунды матча Россия - Испания и ликование узбекских болельщиков

В серии одиннадцатиметровых ударов голкиперы обеих команд продолжали творить чудеса, по два раза выручив свои команды. Однако удача оказалась в этот день на стороне сборной Хорватии. Субашич отразил очередной не слишком удачный удар игрока сборной Дании, а вот хорваты оказались точны — 3:2.

В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с подопечными Станислава Черчесова на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля. В одной восьмой домашнего мундиаля россияне так же в серии пенальти обыграли сборную Испании — 4:3. (итоговый счет 5:4).