Сборная России узнала своего соперника по 1/4 ЧМ-2018

ТАШКЕНТ, 2 июл— Sputnik. Соперником сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу станет команда Хорватии, которая одолела датчан в серии одиннадцатиметровых. Матч завершился со счетом 3:2.
Обе команды, будто заранее решили довести матч до серии пенальти. Хотя хорваты за пять минут до конца дополнительного времени имели стопроцентный шанс завершить встречу в свою пользу. После передачи вразрез Лука Модрич вышел один на один с голкипером, переиграл Каспера Шмейхеля и мог забивать в пустые ворота, но был сбит датским игроком.
Судья указал на точку, и к мячу подошел сам пострадавший. Однако в этой дуэли страж ворот сборной Дании оказался сильнее. В итоге основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1..
В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с подопечными Станислава Черчесова на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля. В одной восьмой домашнего мундиаля россияне так же в серии пенальти обыграли сборную Испании — 4:3. (итоговый счет 5:4).