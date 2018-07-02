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Пловцы Узбекистана завоевали семь медалей международного турнира в Болгарии

Великолепная семерка: узбекские пловцы привезли медали с турнира в Болгарии

© НОК Узбекистана
Спорт
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В соревновании боролись более 370 спортсменов из Узбекистана, России, Великобритании, Хорватии, Литвы, Германии, Болгарии и других стран.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Молодые узбекские пловцы привезли семь медалей с международного турнира в Болгарии.

За рейтинговые баллы на Юношеские Олимпийские игры боролись более 370 спортсменов из Узбекистана, Великобритании, России, Хорватии, Литвы, Германии, Болгарии и т.д. Узбекские спортсмены в итоге завоевали семь медалей различного достоинства.

В заплыве на 50 метров брассом Алексей Сидорчук занял третье место, Ахмаджон Умуров на дистанции 100 метров в плавании на спине стал вторым, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Спортсмены на разминке перед началом соревнований по плаванию
© Sputnik / Владимир Песня
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Среди девушек Юлдуз Кучкарова в заплыве на 100 метров на спине стала второй, в этой же дисциплине на 50 метров — третьей. В вольном стиле на 50 метров Наталья Критинина завоевала третье место. В заплыве на 50 метров баттерфляем Мирсаид Мирзоидов стал вторым, на этой же дистанции в вольном стиле Мухамеджан Абдижалилов стал бронзовым призером.

В турнире спортсмены республики завоевали важные рейтинговые баллы. Международная федерация плавания (FINA) 3 августа опубликует список обладателей лицензий.

Теги:
медали, плавание, Узбекистан



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