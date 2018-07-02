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Болельщик из Узбекистана на стадионе Лужники перед матчем Россия-Испания

Узбекские фанаты на ЧМ болели за россиян, как за своих

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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В числе десятков тысяч болельщиков на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, где встретились сборные России и Испании, побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Выход сборной России в плей-офф домашнего мундиаля порадовал болельщиков, но никто не мог подумать, что хозяева турнира пробьются в четвертьфинал и устроят для фанатов праздник национального масштаба.

Корреспондент Sputnik побывал на 1/8 финала в московских "Лужниках".

Важность момента чувствовалась уже на выходе из метро. Повсюду были толпы фанатов с флагами, дудками и в разных костюмах. Были среди них и русские, и испанцы, и узбеки, и представители многих других национальностей. Языковой барьер словно исчез – все дружно шли на стадион, как на праздник. Болельщики обнимались, делали совместные фото. Футбол в эти дни сплотил все народы и континенты, оставив за бортом политические дрязги и существующие противоречия.

Внутри обновленной арены чувствовалось волнение, а стоило командам выйти на поле, как трибуны взревели, приветствуя футболистов.

Стадион Лужники перед футбольным матчем Россия-Испания
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Стадион "Лужники" перед футбольным матчем "Россия-Испания"

Атмосфера была фантастическая: представители разных стран сидели рядом, болельщики сборных-соперниц даже поддерживали друг друга после пропущенного гола. Зрители были не двенадцатым игроком в этом матче, а еще одной полноценной командой. Это принесло свои плоды. Уступая в начале встречи 0:1, сборная России еще до перерыва сумела сравнять счет, воодушевив многотысячную армию фанатов.

Несмотря на то что весь второй тайм и последующее дополнительное время хозяева поля по большей части оборонялись, болельщики с пониманием отнеслись к тактике своей сборной и встречали аплодисментами удачные действия игроков.

Момент истины настал в серии послематчевых пенальти. Все восемьдесят тысяч зрителей стоя наблюдали за исполнением одиннадцатиметровых ударов, еле сдерживаясь, чтобы самим не выбежать на поле и не встать в ворота рядом с голкиперами обеих команд.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Решающие секунды матча Россия - Испания и ликование узбекских болельщиков
Но вратарю сборной России Игорю Акинфееву в этот день помощники не потребовались. Когда он отразил первый пенальти, сомнений в победе почти не осталось. Трибуны поддерживали российских футболистов, от которых зависела путевка в четвертьфинал. И они не подвели, без ошибок исполнив все удары.

И вот, последний удар испанцев... Стадион замер. Дети на трибунах повторяли, как заклинание: "Мимо, мимо…" Миллион мыслей за долю секунды пронеслись в голове каждого из присутствовавших на этом матче. Было видно, что бьющий деморализован такой фантастической поддержкой россиян, а болельщики уже уверовали в непробиваемость своего голкипера. И Акинфеев ногой отразил этот удар, взорвав трибуны "Лужников". 

Кроме ошарашенных испанцев, пожалуй, все остальные фанаты обнимались друг с другом. 

Долго еще зрители не покидали трибуны, будто боялись, что потеряют это сказочное и радостное чувство. Весь город, все станции метро, все улицы превратились в одну огромную ликующую фан-зону.




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