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Открытие Академии Американо-испанского футбола

Футболистов в Ташкенте будут готовить по американским и испанским методикам

Академия Американо-испанского футбола
Спорт
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На начальном этапе набор в Академию американо-испанского футбола (ААИФ) будут вести спортивные секции во всех районах Ташкента.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Академия американо-испанского футбола (ААИФ) открылась на стадионе спортивного комплекса Налогового комитета Узбекистана в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Цель  проекта являются – развитие спортивного туризма, а также подготовка футболистов-юниоров по методике профессиональных клубов стран-партнеров проекта: США, Испании, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Аргентины.

Инициатором проекта выступил узбекский бизнесмен, основатель компаний GoUzbekTour.com Шухрат Касымов совместно с компанией INTOUR-TRAVEL при поддержке Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана.

Открытие Академии Американо-испанского футбола
Академия Американо-испанского футбола
Открытие Академии Американо-испанского футбола

Организаторы проекта намерены дать возможность всем желающим детям заниматься профессиональным футболом на мировом уровне, посещать международные турниры среди юниоров, мастер-классы от звезд мирового футбола и достопримечательности стран-партнеров данного проекта.

На начальном этапе набор в Академию ААИФ и обучение в ней будет вестись в спортивных секциях всех районов Ташкента. В них будут принимать всех желающих детей в возрасте от 4 до 17 лет. В первые три месяца обучение будут проводить тренеры Узбекистана по специальной программе, которую разработали основатели Академии футбола в США – Нельсон Велес и Густаво Джеремилло. В последующие месяцы занятия будут проводить приглашенные тренеры профессиональных клубов из стран-партнеров проекта.

Открытие Академии Американо-испанского футбола
Академия Американо-испанского футбола
Открытие Академии Американо-испанского футбола

Акцент в обучении будет сделан, как на развитии у юниоров профессиональных спортивных навыков футбола, так и на их интеллектуальном, личностном росте с достижением блестящих показателей по всем учебным школьным предметам.

К старту проекта ААИФ в Узбекистане готовность заниматься по данной программе выразили около 10 тренеров со своими подопечными. Это более 150 юных футболистов, посещающих районные спортивные секции узбекской столицы.

Открытие Академии Американо-испанского футбола
Академия Американо-испанского футбола
Открытие Академии Американо-испанского футбола



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