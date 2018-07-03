Мечтающий стать психологом узбекский боксер победил на турнире в Ленобласти

Спортсмен рассказал Sputnik о целях в жизни, любви к Петербургу, а еще поделился мечтами о карьере в боксе и высшем образовании.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В конце июня в Кингисеппском районе Ленинградской области состоялся 24-й Открытый турнир по боксу, посвященный так называемому Дню Ямбурга. Победителем в категории до 75 килограммов стал выходец из Узбекистана Жасур Сабиров.

21-летний Жасур родился в городе Кушкупыр Хорезмской области, а в Петербург переехал буквально два года назад. Сейчас он работает экспедитором и мечтает поступить в университет.

В Узбекистане Сабиров серьезно занимался боксом, и это помогло ему добиться успеха в Россони.

"После 8-го класса я из обычной школы перевелся в школу-интернат олимпийского резерва. В Узбекистане я участвовал в республиканских и областных соревнованиях, где выигрывал золото и серебро", — рассказал боксер.

© Foto : Из личного архива Жасура Сабирова Узбекский боксер Жасур Сабиров

Окончив школу, Жасур подал документы в Узбекский государственный институт физической культуры. Однако на родине молодого боксера преследовали неудачи.

"Мне не хватило баллов. Я пытался по контрактной основе поступить, но и здесь все мои старания были безуспешны, мне не везло и с документами, и со сдачей экзаменов в вуз", — сетует спортсмен.

В итоге Жасур решил пойти в армию. Он успешно прошел все обследования для поступления в одно из спецподразделений, куда людей с его физическими данными берут с распростертыми объятиями. Однако в этот момент боксеру позвонил брат и позвал его в Петербург.

Брат спортсмена Азамат сейчас возглавляет отдел культуры в петербургской общественной организации "Союз узбекской молодежи". Жасур рассказал, что когда он впервые оказался в Петербурге, то первым, что показал ему брат, оказалась библиотека. Азамат очень любит читать, и именно по этой причине возглавил культурный отдел в СУМ.

© Foto : Из личного архива Жасура Сабирова Узбекский боксер Жасур Сабиров

Брат помог Жасуру с поиском жилья в Петербурге. Сейчас боксер живет в Петроградском районе рядом с Малой Невой, на набережной которой он каждый день делает утреннюю зарядку. У спортсмена за время его пребывания в городе на Неве появилось много русских друзей.

После переезда в Петербург Жасур устроился работать экспедитором. При этом он не теряет надежду получить высшее образование.

"Хочу поступить в Университет путей и сообщения (ПГУПС. — Ред.). Там есть возможность поступить на бюджет, и если я это сделаю, получу много времени для тренировок", — пояснил боксер.

© Foto : Из личного архива Жасура Сабирова Узбекский боксер Жасур Сабиров

Казалось бы, боксеру нужна такая же брутальная и суровая профессия. Однако не в случае Жасура. Узбекский спортсмен хочет выучиться на психолога.

"Психология происходит от греческих слов "психо" – "душа" и "логос" — "наука". То бишь это наука о душе. Она настолько меня привлекает, что подумываю заняться ею профессионально. Психология очень интересна и многогранна. В ней не бывает одинаковых случаев, каждый по-своему уникален и интересен", — объяснил свой выбор спортсмен.

Чтобы легче было сдать экзамены в университет, Жасур целый год ходил на курсы русского языка, и еще год — на курсы истории.

За пару лет в Петербурге боксер хорошо узнал город. Он любит гулять по улице Профессора Попова рядом с Невой в Петроградском районе. Жасур посетил все значимые культурные объекты Северной столицы — Петропавловскую крепость, мечеть, Военно-морской музей. В изучении города ему помогает работа, поскольку приходится много ездить по Петербургу.

© Foto : Из личного архива Жасура Сабирова Узбекский боксер Жасур Сабиров

О боксерских соревнованиях в Россони Жасур узнал из интернета. Его брат Азамат увидел объявление, после чего они отправили заявку на турнир. Организаторы прислали по электронной почте положение о турнире и пригласили Жасура поучаствовать.

"У меня в планах сначала стать мастером спорта по боксу, а потом перейти в профессиональный бокс. В будущем я хочу выступать на профессиональном ринге, поскольку хочу показать людям, насколько Узбекистан хорош в спорте. Что касается возвращения на родину — да, конечно, я вернусь, но сначала надо достичь своей цели", — резюмировал Жасур.

Ямбургом до 1922 года называли современный Кингисепп. Позднее город получил имя эстонского революционера Виктора Кингисеппа. Турнир по боксу в этом городе ежегодно проводит Кингисеппская федерация бокса.

На турнир в Кингисепп помимо российских спортсменов каждый год приезжают и иностранные участники. В этом году в Россонь приехали делегации из Финляндии, Греции, Узбекистана и Эстонии.