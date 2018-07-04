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Президент НОК Узбекистана встретился с Томасом Бахом

Представитель Узбекистана может войти в состав исполкома МОК

Пресс-служба НОК
Спорт
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Такое предложение на 2019 в ходе встречи с Умидом Ахматджановым внес президент комитета Томас Бах.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Представитель Узбекистана в 2019 году может войти в состав исполкома Международного олимпийского комитета, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

  • Умид Ахматджанов встретился с руководителем программы Олимпийская солидарность Пьере Миро
    Умид Ахматджанов встретился с руководителем программы "Олимпийская солидарность" Пьере Миро
    © НОК Узбекистана
  • Умид Ахматджанов встретился с Президентом МОК Томасом Бахом
    Умид Ахматджанов встретился с Президентом МОК Томасом Бахом
    © НОК Узбекистана
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© НОК Узбекистана
Умид Ахматджанов встретился с руководителем программы "Олимпийская солидарность" Пьере Миро

Такое предложение озвучил президент МОК Томас Бах во время встречи с главой Национального олимпийского комитета Умидом Ахматджановым. Сегодня среди членов комитета нет узбекистанцев.

"Стоит отметить, что ни один представитель Узбекистана не входит в состав членов Международного Олимпийского комитета. <…> Хотелось бы, чтобы этот список пополнился и представителем Узбекистана. Именно этот вопрос поднял Умид Ахматджанов в ходе беседы", — уточняется в сообщении.

Кроме того, Томас Бах наполнил узбекистанскому коллеге о планах по проведению в следующем году в Ташкенте мероприятия по вопросам маркетинга МОК.

Умид Ахматджанов в свою очередь рассказал руководителю МОК о последних реформах спорта в Узбекистане и повышенном внимании к этой сфере со стороны президента Шавката Мирзиёева.

В Узбекистане активно популяризируются спорт и здоровый образ жизни, планируется усилить развитие олимпийского движения.

Теги:
маркетинг, президент, Международный олимпийский комитет



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