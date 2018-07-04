В Ташкенте стартует футбольный турнир CAFA

В чемпионате юношеских сборных сразятся спортсмены до 16 лет из Таджикистана, Кыргызстана и Афганистана.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. С 5 по 9 июля в Ташкенте пройдет турнир юношеских сборных под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

В чемпионате примут участие спортсмены до 16 лет из Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Кыргызстана.

"Турнир CAFA в Ташкенте пройдет по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков. Все игры соревнований пройдут на Национальном стадионе Ташкента", - уточняется в сообщении.

В первом туре, который намечен на 17:00 5 июля, на Национальном стадионе команда Узбекистана встретится с афганистанцами, в 20:00 пройдет матч между таджиками и кыргызами.

Второй тур стартует в 17:00 в субботу – Узбекистан сыграет против Кыргызстана, в 20:00 встретятся команды из Таджикистана и Афганистана.

В последнем, третьем, туре, который пройдет 9 июля, узбекистанцы должны встретиться с таджикистанцами в 17:00, а афганистанцы с кыргызстанцами – в 20:00.

В среду в Ташкент прибыли футболисты из Таджикистана, узбекистанцы приняли их тепло и радушно, в руках у принимающей стороны были плакаты с надписью "Добро пожаловать в Узбекистан!"