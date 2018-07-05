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Равшан Ирматов на матче ЧМ-2018 Аргентина - Хорватия

Стало известно, почему Равшан Ирматов покидает чемпионат мира по футболу

© Sputnik / Михаил Сербин
Спорт
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Судейский комитет ФИФА не включил узбекского арбитра Равшана Ирматова в список рефери, которые продолжат работу на чемпионате мира по футболу в России.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Пресс-служба Футбольной ассоциации Узбекистана в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан объяснила причину прекращения работы узбекской бригады на мундиале в России.

Главный судья Равшан Ирматов (Узбекистан) (в центре) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Хорватии.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекский арбитр Ирматов больше не будет судить матчи ЧМ-2018

Линейный арбитр Абдухамидулло Расулов из-за травмы не смог продолжить работу на ЧМ, а по правилам ФИФА менять одного из судей в бригаде запрещено. В связи с этим был принято решение не включать в основную группу судей команду Ирматова.

При этом ФИФА высоко оценила уровень судейства узбекского рефери, именно поэтому ему доверили сложные и ответственные матчи группового этапа. Несмотря на сложные поединки с большим количеством нарушений (Хорватия — Аргентина и Испания — Марокко), Ирматов не показал ни одной красной карточки и полностью контролировал ход обеих встреч.

Теги:
чемпионат мира по футболу, ФИФА, Равшан Ирматов, Футбол



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