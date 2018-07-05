Узбекистанец завоевал первое за 20 лет золото юношеского ЧМ в вольной борьбе

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Узбекистанец Джамшид Маруфов завоевал золото на юношеском первенстве мира по спортивной борьбе в вольном стиле, проходящем в хорватском Загребе 2-8 июля, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.
В финальном поединке весовой категории до 55 кг Маруфов превзошел Хайято Фуджита из Японии со счетом 4:3.
Ранее представитель Узбекистана завоевывал золотую медаль юношеского ЧМ в 1998 году, когда Дильшод Мансуров стал лучшим среди сверстников.
На первенстве мира в Хорватии Шахбоз Камилов завоевал бронзу в категории до 45 кг.