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Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае. День второй

Как Путин воспринял поражение России в матче с Хорватией

© Sputnik / Сергей Гунеев
Спорт
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Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, а также пригласил игроков и главного тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Хорватия
© Sputnik / Нина Зотина
Сборная России не пробилась в полуфинал чемпионата мира
Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончились со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.

По словам Пескова, глава государства в субботу дважды разговаривал с тренером сборной РФ.

"Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре", — сказал пресс-секретарь.

По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также "красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии".

Теги:
футбол, Владимир Путин, Хорватия, Россия



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