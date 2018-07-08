Как Путин воспринял поражение России в матче с Хорватией

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, а также пригласил игроков и главного тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, глава государства в субботу дважды разговаривал с тренером сборной РФ.
"Путин позвонил Черчесову в субботу до матча и пожелал успехов в игре", — сказал пресс-секретарь.
По завершении игры Путин вновь позвонил ему и отметил достойное выступление футболистов на чемпионате, а также "красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии".