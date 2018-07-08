Защитник сборной Таджикистана перешел в бекабадский "Металлург"

В контракте Зоира Джурабоева был прописан пункт, по которому руководство ЦСКА "Памир" обязуется отпустить футболиста, если он получит приглашение в другой зарубежный клуб.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Защитник национальной сборной Таджикистана Зоир Джурабоев перешел из душанбинского ЦСКА "Памир" в бекабадский клуб "Металлург". Об этом пишет Sputnik Таджикистан.

В контракте Зоира Джурабоева был прописан пункт, по которому руководство ЦСКА "Памир" обязуется отпустить футболиста, если он получит приглашение в другой зарубежный клуб, сообщил главный тренер ЦСКА "Памир" Тохир Муминов.

После четырнадцати туров Суперлиги Узбекистана бекабадский "Металлург" занимает шестое место в турнирной таблице.

Отметим, что другой игрок сборной Таджикистана полузащитник Джахонгир Алиев ранее, наоборот, уехал из Узбекистана. Он принял решение покинуть клуб "Насаф". Футболист вернулся в свой прежний клуб — "Худжанд".